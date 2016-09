Exercice naval sino-russe au large de la province du Guangdong

La Chine et la Russie ont lancé mardi un exercice naval conjoint baptisé "Mer conjointe 2016" au large de la province du Guangdong. Wang Hai, directeur en chef chinois de l'exercice et vice-commandant de la marine chinoise, a indiqué que cet exercice constituait une "mesure stratégique" et une action concrète visant à promouvoir le partenariat de coordination stratégique global sino-russe et à approfondir les échanges et la coopération entre les forces armées des deux pays, en particulier entre leurs forces navales. L'exercice mettra l'accent sur les combats réels, la numérisation et la standardisation pour promouvoir la coopération navale, indique-t-on.