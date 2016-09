Chine: une mère tue ses 4 enfants et se suicide

Une mère a tué ses quatre enfants à coups de hache puis a mis fin à ses jours en Chine après avoir été déboutée de l'aide sociale, ont révélé les autorités locales. La Femme de 28 ans a tué ses quatre enfants âgés de 3 à 6 ans le 26 août dernier dans le village d'Agushan, dans la province pauvre du Gansu (nord-ouest), avant de se suicider en avalant un flacon de pesticide, a révélé la semaine dernière la police du comté de Kangle. Le père de famille, un agriculteur âgé de 31 ans, a, à son tour, mis fin à ses jours le 4 septembre après avoir enterré sa femme et ses enfants. Les autorités du comté ont révélé vendredi avoir ouvert une enquête sur le drame, précisant que l'aide sociale versée à la famille avait été supprimée en 2014, le ménage ayant perçu un revenu annuel de plus de 5.200 yuans (moins de 700 euros), soit plus du double du seuil de pauvreté.