Hausse des prix mondiaux des produits alimentaires

Les prix mondiaux des produits alimentaires de base ont connu une hausse en août dernier, a indiqué l'Organisation des Nations Unis pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), dans son dernier rapport publié sur son site web. L'Indice FAO des prix des produits alimentaires affichait une hausse de 1,9% en août par rapport à juillet et de presque 7% par rapport à août 2015. Cette hausse mensuelle s'explique en grande partie par "les cotations internationales du fromage et de l'huile de palme, tandis que celles du blé, du maïs et du riz ont baissé", selon la FAO.