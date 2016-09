100 soldats italiens protègeront l'hôpital militaire à Misrata

Le gouvernement italien a confirmé mardi que 100 soldats seront assignés à la protection de l'hôpital militaire que Rome met sur pieds en Libye, à l'aéroport de Misrata, dans le cadre d'une intervention humanitaire demandée par Tripoli. "Nous avons prévu d'envoyer environ 300 personnes, dont 65 sont des médecins et des infirmiers, 135 font partie du soutien logistique et 100 sont destinés à la protection de l'hôpital", a déclaré la ministre de la Défense Roberta Pinotti. La ministre souhaitait corriger ainsi des informations de presse ayant filtré lundi et affirmant que le contingent était composé de 100 médecins/infirmiers et 200 militaires destinés à la protection de l'hôpital.