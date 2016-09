Yémen: huit morts dans un bombardement

La coalition arabe menée par l'Arabie saoudite a abattu un nombre de dirigeants et officiers Houthis en ciblant un rassemblement près de sa frontière avec le Yémen, a rapporté mardi la chaîne d'information locale Al Arabiya. Selon Al Arabiya, le raid aérien a touché une grotte près de la frontière dimanche soir, tuant deux hauts responsables et six officiers Houthis, dont celui qui était en charge de la gestion des missiles. La frontière entre le Yémen et l'Arabie saoudite fait partie des zones les plus dangereuses depuis le début de la guerre de la coalition contre les Houthis lancée en mars 2015 pour soutenir le gouvernement yéménite élu.