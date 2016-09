Pétrole: la croissance de la demande ralentit

La croissance mondiale de la demande de pétrole ralentit à un rythme plus rapide et l'approvisionnement du monde ont chuté de 0,3 mb/j au mois d’août, indique mardi l’Agence internationale de l’énergie. L'offre mondiale de pétrole brut devrait rester excédentaire pendant au moins les six premiers mois de 2017, en raison à la fois d'un net ralentissement de la croissance de la demande, de stocks en forte hausse et d'une augmentation de la production, a estimé le rapport mensuel de l’agence qui coordonne les politiques énergétiques des grandes puissances économiques. "Notre prévision dans notre rapport de ce mois-ci suggère que la dynamique offre-demande ne devrait guère évoluer au cours des mois à venir. De ce fait, l'offre continuera à être supérieure à la demande jusqu'au premier semestre de l'année prochaine au moins", explique l'AIE qui laisse sa prévision de croissance de la demande pour 2017 inchangée, à 1,2 million de barils.