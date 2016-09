Libye: Kobler appelle à une cessation immédiate des hostilités

L’envoyé spécial de l’ONU en Libye, Martin Kobler a appelé mardi à New York à la cessation immédiate des affrontements dans la région pétrolière de ce pays en invitant les acteurs politiques à sortir de l'impasse politique et sécuritaire. "La paix fragile dans le (croissant pétrolier) de la Libye a subi un coup sévère quand des unités de l'armée nationale libyenne sous le commandement du général Khalifa Haftar ont attaqué des terminaux et ports pétroliers", a déclaré M. Kobler devant le Conseil de sécurité. L’émissaire de l’ONU a demandé à toutes les parties prenantes d'éviter d'infliger de nouveaux dégâts aux installations pétrolières.