Espagne: une dirigeante du PP accusée de blanchiment

La sénatrice du Parti populaire (droite) Rita Barbera, ancienne maire de Valence et proche du chef du gouvernement, a été mise en examen mardi, dans un arrêt rendu par la Cour suprême, seule compétente pour les élus. La décision découle d'une enquête judiciaire pour blanchiment déclenchée en avril contre le PP à Valence (est), la troisième ville du pays, un ancien fief du parti, dans le cadre d'une enquête sur des malversations de fonds publics. L'ex-maire (1991-2015) Rita Barbera, 68 ans, ayant été la plus haute responsable du parti localement, "il est par conséquent indispensable de poursuivre l'enquête (...) sur ces faits et sur la participation de ces faits de Mme Maria Rita Barbera Nolla", estime la Cour dans cet arrêt.