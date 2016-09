Enquête ouverte à New York sur la Fondation Trump

Le procureur général de l'Etat de New York a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur la fondation de Donald Trump, évoquant des soupçons d'"irrégularités" au sein de l'organisme caritatif du candidat républicain à la présidence américaine. "Nous sommes préoccupés par le fait que la Fondation Trump a commis des irrégularités", a déclaré Eric Schneiderman sur la chaîne CNN, disant agir "en qualité de régulateur des organismes à but non lucratif de l'Etat de New York". Le procureur a affronté le milliardaire pendant des années à propos des programmes de l'Université Trump, l'accusant de "fraude pure et simple". La Fondation Trump doit faire face à une série d'accusations embarrassantes, dont celles du Washington Post selon lequel le candidat à la Maison Blanche n'a pas versé de dons à sa propre fondation depuis 2008.