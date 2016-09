Le sud-est de Taïwan se fige au passage du super-typhon Meranti

Le sud-est de Taïwan s'est réveillé au ralenti mercredi en raison du passage au large du typhon Meranti, plus forte tempête tropicale de l'année, qui a entraîné des coupures de courant dans plus de 180.000 foyers. Vers 02H15 GMT, le super-typhon se trouvait à 30 kilomètres au sud-ouest de Hengchun, la pointe sud de l'île, accompagné de vents soufflant en rafales à 263 km/h. Mercredi matin, la station météorologique de Hengchun a enregistré les vents les plus forts de son histoire, selon l'Agence météorologique centrale de Taïwan. "C'est aujourd'hui que Meranti va se faire sentir le plus sur Taïwan", a déclaré Hsieh Pei-yun, un des prévisionnistes de l'Agence. Près de 1.500 personnes ont été évacuées de zones à risque et hébergées dans des logements temporaires, selon le Centre taïwanais des Opérations d'urgence. Meranti avançait en direction du nord-ouest dans le détroit de Taïwan à 18 km/h.