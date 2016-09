Trois ans de prison requis contre l'ex-ministre français du Budget

L'accusation a requis mercredi trois ans de prison ferme à l'encontre de l'ex-ministre français du Budget Jérôme Cahuzac pour fraude fiscale et blanchiment, selon des médias. Jérôme Cahuzac est jugé depuis le 5 septembre à Paris. Pourfendeur de la fraude fiscale lorsqu'il était au gouvernement, il avait été contraint en avril 2013, peu après sa démission, d'avouer l'existence de comptes dissimulés à l'étranger. La procureur a par ailleurs demandé deux ans de prison ferme à l'encontre de son ex-épouse Patricia Ménard, qui a "surpassé" son mari "dans la dissimulation de ses avoirs au fisc", l'administration fiscale. L'affaire Cahuzac, le plus retentissant scandale politique des dernières années en France, a conduit au renforcement des outils de lutte contre la fraude fiscale et des règles de transparence imposées aux élus.