Un bus de transport de voyageurs prend feu à Bouira

Un but de transport de voyageurs assurant la desserte entre Jijel et Alger, a pris feu dans la nuit de mardi à mercredi sur le tronçon autoroutier de Lakhdaria, sans faire aucune victime, a-t-on appris mercredi auprès des services de la protection civile de Bouira. L’incendie a eu lieu à 22h30 lors qu’un bus qui transportait une trentaine de voyageurs a pris feu mais sans faire de blessés ni de victimes, selon les services de la protection civile. Le feu a démarré du compartiment moteur avant de se propager dans tout le bus. L’unité de la protection civile de Lakhdaria est intervenue et a évacué les voyageurs, a-t-on ajouté de même source. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour élucider les causes exactes de cet incendie.