Deux feux détruisent 12 ha de forêts à Tissemsilt

Deux incendies dans les forêts de Lazharia et Lardjem (Tissemsilt) ont détruit dernièrement plus de 12 hectares d’arbres et de maquis, a-t-on appris mercredi de la conservation des forêts. Un feu a été enregistré dans la forêt Zelamta (Lazharia) ravageant plus de 7 ha d’arbres de pin d’Alep, de cyprès et de maquis, alors que l'autre signalé au niveau de la forêt de Ouled Ali à proximité de Bab El Bekkouche (Lardjem) a détruit 5 ha d’arbres et de broussailles. Les agents de la protection civile ont maitrisé les flammes mardi soir. Les deux incendies ont duré trois jours, selon les mêmes services. L’intervention des agents a permis de sauver de vastes superficies des deux forêts et des maisons rurales riveraines ainsi que des exploitations agricoles de Zelamta.