L'Inde promet un milliard de dollars d'aide à l'Afghanistan

L'Inde a offert mercredi à l'Afghanistan une nouvelle aide économique d'un milliard de dollars, lors d'un déplacement du président afghan à New Delhi pour renforcer les relations entre les deux pays, ont rapporté des médias. Le Premier ministre indien Narendra Modi et le chef de l'Etat afghan Ashraf Ghani ont à cette occasion lancé un appel conjoint contre le soutien et le financement d'insurgés islamistes, visant sans le nommer leur mutuel voisin pakistanais. Le gouvernement afghan accuse de longue date le Pakistan de soutenir l'insurrection talibane, tandis que New Delhi voit dans les infiltrations de rebelles dans la vallée du Cachemire la main d'Islamabad. Toutefois, le Pakistan dément régulièrement ces accusations. L'Inde est le cinquième plus important bailleur de l'Afghanistan et y a déjà investi plus de deux milliards de dollars d'aide depuis la chute du régime taliban en 2001.