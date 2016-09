Le film "Le puits" de Lotfi Bouchouchi sélectionné aux 89e Oscars

Le long métrage de fiction "Le puits" du réalisateur algérien Lotfi Bouchouchi représentera l’Algérie à la 89e édition des Oscars du cinéma, a indiqué mercredi à Alger le président du comité local de sélection, à ces récompenses décernées chaque année aux Etats-Unis. Animant une conférence de presse à la Cinémathèque algérienne, Mohammed Lakhdar-Hamina, cinéaste algérien et unique lauréat de la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1975, a expliqué que le comité avait pris compte des paramètres cinématographiques relatifs à la mise en scène, le jeu d’acteurs et la musique, entre autres. Composé de six membres dont le critique de cinéma Ahmed Bedjaoui et le réalisateur Yazid Khodja, le comité qui a reçu également le film "La route d’Istanbul" du réalisateur franco-algérien Rachid Bouchareb, a opté au final pour "Le Puits" en raison de son "originalité" et sa "sensibilité" puisée dans le vécu algérien.