Yémen: 15 morts lors de combats dans le sud-ouest

Au moins 12 rebelles Houthis et trois membres des forces progouvernementales ont été tués mercredi dans des affrontements dans le sud-ouest du Yémen, ont indiqué des sources militaires. Les forces loyalistes ont lancé leur attaque contre des positions rebelles à Kirsh, une région située entre les provinces de Lahj et de Taëz, tuant sept insurgés, a indiqué Fadhl Hassan, qui dirige les opérations pour les forces progouvernmentales. Dans des combats et des raids de la coalition arabe sous commandement saoudien, qui soutient les forces progouvernementales, cinq rebelles ont été tués dans la région montagneuse de Kahboub, plus à l'ouest. Trois membres des forces progouvernementales ont péri dans ces combats, selon les mêmes sources.