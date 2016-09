Le Danemark, royaume de la flexisécurité, atteint le plein-emploi

Le Danemark, royaume de la "flexisécurité", a atteint le plein-emploi et doit trouver des mesures pour éviter une pénurie de main-d'oeuvre néfaste à sa croissance, a affirmé mercredi la banque centrale du pays. L'emploi est le point fort de l'économie danoise, qui pourtant a connu une reprise lente après avoir durement souffert de la crise économique de 2008-2009. Le gouvernement table ainsi sur 0,9% de croissance cette année, après 1,0% en 2015 et 1,3% en 2014. Ce pays de 5,7 millions d'habitants semble avoir vaincu le chômage conjoncturel. Le casse-tête dans les mois et années à venir risque plutôt d'être de trouver des gens à embaucher.