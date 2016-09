Syrie : la Russie pour l’implication des Kurdes dans le processus politique

La Russie continue à réclamer l'inclusion des Kurdes dans le processus de négociation en Syrie, a déclaré jeudi le vice-ministre des Affaires étrangères russe Gennady Gatilov. "Notre position n'a pas changé. Nous estimons toujours que les Kurdes doivent faire partie du processus, parce qu'ils sont une véritable force politique et militaire sur le terrain", a-t-il déclaré à l'agence de presse Interfax à Moscou. "Sans une véritable participation de leur part, il est impossible de résoudre des problèmes tels que la future organisation de l'Etat syrien, la rédaction d'une constitution, les élections, et plus généralement tout ce qui a trait au processus politique", a-t-il souligné. "Nous avons toujours essayé de persuader M. Staffan de Mistura, le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, que les Kurdes devaient être autorisés à prendre part aux négociations, en particulier lorsque celles-ci porteront sur l'importante question du futur paysage politique de la Syrie", a expliqué M. Gatilov.