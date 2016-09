Deux morts dans deux attentats à la bombe à Baghdad

Au moins deux personnes ont été tuées et treize autres blessées, jeudi, dans deux attentats à la bombe dans la capitale irakienne, Baghdad, a indiqué une source policière. Une bombe placée en bord de route a explosé près d'un marché du quartier de Shaab, au nord-est de Baghdad, et a fait deux morts et cinq blessés, selon la source qui s'est exprimée sous couvert de l'anonymat. Parallèlement, l'explosion d'une autre bombe placée en bord de route a blessé huit personnes près d'un parc très fréquenté de la banlieue d'al-Madain, au sud-est de Baghdad, a ajouté la source.