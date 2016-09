Zika: risque d’une épidémie de microcéphalies

Des chercheurs recommandent de se préparer à une "épidémie globale" de microcéphalies dans les pays touchés par le virus Zika, dans une étude qui apporte des preuves supplémentaires de l'existence d'un lien entre ce virus et la microcéphalie du fœtus. "Nous devons nous préparer à une épidémie de microcéphalies qui s'étendra à tous les pays qui connaissent des transmissions autochtones du virus Zika ainsi qu'aux pays où cette transmission pourrait s'étendre", écrivent des chercheurs brésiliens et britanniques en conclusion d'une étude publiée vendredi dans la revue médicale britannique The Lancet Infectious Diseases.