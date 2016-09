Messahel à New York pour l’AG de l'ONU

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, prendra part, en marge de la 71ème session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies aux travaux de la réunion ministérielle plénière du Forum global de lutte contre le terrorisme, dont l’Algérie est membre fondateur, indique vendredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Lors de cette réunion, M. Messahel présentera, notamment, les conclusions des deux ateliers organisés par l’Algérie, précise la même source. Le premier atelier international, qui s'était tenu à Alger les 27 et 28 avril 2016, avait planché sur le rôle de l'Internet et des réseaux sociaux dans la prévention et la lutte contre la radicalisation et le cyber-terrorisme, alors que le deuxième, organisé les 7 et 8 septembre 2016, avait traité du "rôle de la démocratie dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme".