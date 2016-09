Turquie: menaces contre des ambassades

Trois personnes ont été arrêtées à Ankara et une autre à Istanbul, dans le cadre de l'enquête sur des menaces contre les ambassades britannique et allemande, a rapporté vendredi l'agence de presse Anadolu. L'ambassade britannique à Ankara avait annoncé jeudi qu'elle serait "fermée au public le vendredi 16 octobre pour des raisons de sécurité", sans fournir plus de précisions. De son côté, l'ambassade allemande avait indiqué que ses missions diplomatiques en Turquie allaient "offrir des services limités jusqu'à vendredi", sans étayer davantage sa décision. Selon le journal à grand tirage Bild, missions et écoles allemandes étaient fermées en Turquie en raison de craintes d'une éventuelle attaque.