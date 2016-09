Syrie: violents combats à la périphérie de Damas

De violents combats opposaient vendredi l'armée régulière syrienne à des rebelles dans la périphérie est de Damas, selon l'AFP et une source militaire, la plus sérieuse violation de la trêve en vigueur depuis lundi. "L'armée syrienne est en train de bloquer une attaque de groupes armés qui essaient d'entrer dans la capitale par l'est via Jobar (un quartier tenu par les rebelles) ... ce qui a conduit à des affrontements intenses et des tirs de roquettes", a indiqué une source militaire, citée par l'AFP. Le quartier de Jobar est un champ de bataille depuis plus de deux ans entre les forces loyales au président syrien Bachar al-Assad et les rebelles qui les combattent. La quasi-totalité des habitants du quartier avant la guerre a fui.