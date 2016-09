Soudan du Sud : plus d'un million de personnes ont fui le pays

Plus d'un million de Sud-Soudanais ont fui leur pays pour se réfugier dans des pays voisins, selon un bilan établi cette semaine par le Haut commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR) et publié vendredi. "Le nombre de réfugiés du Soudan du Sud dans les pays voisins a dépassé cette semaine le seuil du million, y compris les 185.000 personnes qui ont fui le pays depuis l'éclatement de nouvelles violences à Juba le 8 juillet", a indiqué un porte-parole du HCR à Genève. Le Soudan du Sud rejoint ainsi la Syrie, l'Afghanistan et la Somalie, trois pays dont les réfugiés ont dépassé le seuil du million, a précisé le HCR. En outre, environ 1,61 million de Soudanais du Sud ont quitté leurs foyers pour se réfugier dans d'autres régions du pays.