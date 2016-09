El Tarf: deux morts dans un accident de la circulation

Deux personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu dans la daïra de Dréan dans la wilaya d’El Tarf a-t-on appris vendredi auprès des services de la protection civile. L’accident s’est produit au lieu dit Oued Sebaa, sur un axe routier de la route nationale (RN) n°46 reliant Annaba à El Tarf lorsque un véhicule de tourisme à bord duquel se trouvait un couple et ses deux enfants a dérapé, a précisé la même source. Les victimes âgées de 30 et 34 ans ont rendu l’âme dés leur admission aux urgences de l’hôpital de Dréan, a encore ajouté la même source soulignant que les blessés, un garçon de 8 ans et un bébé de deux ans se trouvent dans un état jugé "critique".