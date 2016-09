Lamamra défend les principes du Mouvement des Non alignés

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra est intervenu dans les travaux de la réunion ministérielle préparatoire au XVIIème Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres du Mouvement des Non alignés, à l'Ile Margarita (Venezuela), les 15 et 16 septembre 2016. Le ministre d'Etat a notamment insisté sur la validité des principes du Mouvement dont l'Algérie est membre fondateur. Il a rappelé l'apport historique du non-alignement à l'émancipation de la majorité de ses pays membres de la colonisation et rendu hommage au président Hugo Chavez, continuateur de l'œuvre des pères fondateurs du Mouvement ainsi qu'au rôle des pays d'Amérique Latine qui ont ouvert de nouvelles perspectives au non-alignement après la guerre froide.