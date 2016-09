Côte d'Ivoire: des ONG appellent à un report du référendum sur la Constitution

Un collectif de 15 ONG ivoiriennes et internationales a appelé au report du référendum sur la nouvelle Constitution voulue par le président Alassane Ouattara et prévu pour la fin du mois d'octobre. "Nous recommandons au gouvernement de reporter le référendum à une date permettant une réelle et pleine participation de toutes les parties prenantes", a déclaré lors d'une conférence de presse au Novotel d'Abidjan Marie-Joelle Kei, coordinatrice nationale du réseau ouest-africain pour le maintien de la paix (WANEP-CI), proposant un report au premier trimestre 2017.