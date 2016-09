Colombie: la mission onusienne prête à surveiller le cessez-le-feu

La Mission des Nations Unies en Colombie est prête à commencer à vérifier et à surveiller le cessez-le-feu et le dépôt des armes une fois que l'accord de paix entre le gouvernement et l'ancienne guérilla des Farc sera signé le 26 septembre, a déclaré vendredi le porte-parole de l'ONU Stéphane Dujarric. "Le groupe d'observateurs et de personnels civils est en train d'être déployé dans huit villes", a-t-il précisé lors d'un point de presse, avant d'ajouter que d'ici le 26 septembre, environ 200 hommes et femmes commenceront à surveiller le cessez-le-feu.