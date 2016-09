Paralympiques-2016: l'Algérie se hisse à la 25e place

L'Algérie s'est hissée à la 25e place au tableau des médailles des jeux Paralympiques de Rio de Janeiro après la 9e journée disputée vendredi et qui a vu les athlètes algériens Samir Nouioua (1500m) et Asmahan Boudjadar (poids) s'offrir deux médailles d'or. Pour sa part, Hamdi Sofiane (400m) a remporté une bronze, portant ainsi le total provisoire de l'Algérie à seize médailles dont quatre or et cinq argent.