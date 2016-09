Record de chaleur en juillet et août

Les mois d'août et de juillet 2016 ont été les plus chauds jamais enregistrés dans le monde depuis le début des relevés de températures, a indiqué l'Organisation météorologique mondiale (OMM) dans un communiqué, cité samedi par des médias. Face à ce phénomène, l'agence de l'ONU a appelé les pays à mettre en œuvre au plus vite l'accord adopté à l'issue de la conférence mondiale sur le climat (COP 21) en décembre à Paris. L'OMM a également affirmé que les températures très élevées vont devenir "la nouvelle norme", notant que 2016 devrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis 137 ans.