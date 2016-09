La France soutient l'accord russo-américain sur la Syrie

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a déclaré samedi que Paris soutient la publication de l'accord signé entre la Russie et les Etats-Unis sur la trêve en Syrie, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué cité par des médias. Plus tôt dans la journée, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie française a salué cet accord et a fait part du soutien de Paris à la proposition de Moscou de rendre ces documents publics, a fait savoir le ministère.