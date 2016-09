Marche de solidarité avec les réfugiés à Londres

Une marche a été organisée samedi a Londres par Amnesty International, sous le slogan " bienvenu aux Réfugiés ", en solidarité avec les réfugiés et pour demander au gouvernement britannique d’en accueillir un plus grand nombre. Des artistes, personnalités politiques, organisations, députés, chefs religieux et des réfugiés, ont rejoint la marche qui a abouti à un rassemblement au siège du parlement, Westminster, se trouvant pas loin du siège du gouvernement. Les manifestants ont scandé des slogans de protestation contre " la mauvaise gestion " de la crise des réfugiés par le gouvernement.