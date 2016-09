62 soldats syriens tués par des frappes de la coalition

Plus de 60 soldats syriens ont été tués et une centaine d'autres ont été blessés samedi dans des frappes de la coalition internationale conduite par les Etats-Unis contre une position de l'armée syrienne dans l'est du pays, a affirmé l'armée russe. "Des avions de la coalition internationale antiterroriste ont mené aujourd'hui quatre frappes aériennes contre les forces syriennes encerclées par le groupe (autoproclamé) Etat islamique (EI/Daech) près de l'aérodrome de Deir Ezzor", a indiqué le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, dans un communiqué, cité par des médias. "Selon les informations fournies par le commandement syrien à Deir Ezzor, 62 soldats syriens ont été tués et une centaine ont été blessés dans ces frappes", précise le communiqué.

La coalition internationale reconnaît avoir bombardé l'armée syrienne

La coalition internationale contre le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), a indiqué samedi avoir bombardé ce qu'elle pensait être une position de combat terroriste en Syrie, mais elle a mis fin à cette opération dès que Moscou l'a prévenue qu'il s'agissait de militaires syriens. "Plus tôt aujourd'hui un avion de la coalition a effectué un bombardement au sud de Deir Ezzor, en Syrie", indique un communiqué du commandement des forces américaines au Moyen-Orient (Centcom). "Les forces de la coalition pensaient qu'elles frappaient une position de combat de l'EI qu'elles suivaient depuis un certain temps avant le bombardement. La frappe a été arrêtée immédiatement quand les responsables de la coalition ont été informés par des responsables russes qu'il était possible que du personnel et des véhicules ciblés faisaient partie de l'armée syrienne", explique le Centcom.