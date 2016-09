Mahmoud Abbas appelle à une conférence internationale de paix

Le président palestinien Mahmoud Abbas a réaffirmé son soutien à l'initiative française d'une conférence internationale de paix, samedi lors du sommet du Mouvement des Non-alignés au Venezuela, insistant sur la nécessité de mettre en place un calendrier. "Nous continuons de travailler avec la France, les parties arabes, européennes et internationales, dont les Etats-Unis et les Nations unies, pour mener à bien la conférence internationale pour la paix et créer de nouveaux mécanismes de négociations" avec l'occupant israélien, a déclaré M. Abbas devant les chefs d'Etat et délégations présentes.