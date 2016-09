Une bombe explose près du parcours d'une course à pied à New York

Une bombe artisanale déposée dans une poubelle a explosé sans faire de blessés près du parcours d'une course à pied organisée samedi dans le New Jersey (est) par les US Marines, selon les autorités. L'engin était programmé pour exploser au moment où des centaines de coureurs de cette course de 5 kilomètres passeraient près de la poubelle. Mais le départ de l'épreuve ayant été retardé, l'explosion n'a fait aucun blessé, a précisé Al Della Fave, porte-parole du procureur d'Ocean County. Il y avait quatre bombes à retardement, mais une seule a explosé, a ajouté M. Fave, interrogé par la chaîne CNN. Près de 3.000 personnes étaient inscrites pour cette course dont le départ était prévu à 09H00 samedi matin (13H00 GMT). Mais le départ a été retardé d'une demi-heure. Aucune preuve de lien terroriste n'existe à ce stade.