Paralympiques-2016: l’Algérie 27e au tableau des médailles

Tableau des médailles des jeux Paralympiques de Rio de Janeiro (JPM-2016) après la 10e journée disputée samedi. Avec 16 médailles dont 4 en or, l'Algérie occupe la 27e place du classement largement dominé par la Chine (105 or, 81 argent et 51 bronze).