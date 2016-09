L'armée syrienne à l'offensive contre le groupe terroriste Daech

L'armée syrienne était à l'offensive dimanche pour reprendre les positions prises la veille par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) à Deir Ezzor dans l'est de la Syrie, après un raid de la coalition conduite par les Etats-Unis, selon une source militaire syrienne. "L'armée syrienne est passée de la défensive à l'offensive. Après les raids américains, elle s'était retirée de plusieurs positions puis est repassée à l'attaque", a affirmé cette source. Selon une autre source militaire à l'aéroport, citée par des médias "l'armée a repris la plupart de ses positions sur le mont Thourda avec une couverture aérienne russo-syrienne. L'aviation des deux pays a bombardé les abords de l'aéroport, des quartiers tenus par les terroristes et la route reliant Deir Ezzor à Mayadine", plus au sud.