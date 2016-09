Sommet de l'UE à Bratislava: une occasion perdue

Le sommet européen à 27 vendredi à Bratislava a été "une occasion perdue", affirme le chef du gouvernement italien Matteo Renzi dans un entretien dimanche au quotidien "Corriere della sera". Interrogé sur son absence lors de la conférence de presse commune donnée vendredi par le président français et la chancelière allemande, le chef du gouvernement italien affirme n'avoir "aucun problème" avec François Hollande et Angela Merkel. Mais "faire une conférence de presse où on ne dit rien n'est pas le rêve de ma vie", ajoute-il dans cet entretien qui prolonge des déclarations déjà faites samedi lors d'une conférence à Florence.