Cinq rebelles du PKK tués par l’armée turque

Cinq membres de la rébellion du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ont été tués, dimanche, par les forces de sécurité turques dans l'Est du pays et le nord de l'Irak, selon la presse locale. "L'armée turque a pilonné une position du PKK près de Hakourk en Irak éliminant deux rebelles alors que les forces de sécurité ont abattu, lors d'une opération dans la province de Sirnak (sud du pays), trois autres éléments qui s'apprêtaient à attaquer une base militaire", a indiqué l'agence de presse Anadolu, qui a fait état de la saisie d'une mine anti-char et des engins explosifs improvisés.