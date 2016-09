Libye: nouveaux combats pour le contrôle du Croissant pétrolier

De nouveaux combats pour le contrôle du Croissant pétrolier dans l'est de la Libye, ont opposé dimanche les gardes des installations pétrolières aux forces du gouvernement rival, selon des médias. Les Gardes des installations pétrolières, loyales au gouvernement d'union nationale GNA ont lancé une offensive ce matin dimanche à Ras Lanouf, a rapporté une source rivale au gouvernement d'union. "Nous avons attaqué al-Sedra et Ras Lanouf et les forces de (Khalifa) Haftar tentent de nous cibler avec leurs avions", a indiqué Ali al-Hassi, un porte-parole des Gardes des installations pétrolières (GIP).