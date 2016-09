Secrétaire du colonel Amirouche, Rachid Adjaoud décéde à 79 ans

Le moudjahid Rachid Adjaoud est décédé hier à l'âge de 79 ans des suites d'une crise cardiaque dans sa ville natale Seddouk (Béjaïa), a-t-on appris auprès de ses proches. Né le 2 février 1937 à Seddouk il était secrétaire du colonel Amirouche. Il rejoint les rangs de l'Armée de Libération nationale en 1956 et participa à des batailles contre l'ennemi français lors desquelles il a fait preuve d'un grand courage qui lui a valu le « respect et la confiance » de nombreux dirigeants et moudjahidine. Fidèle au message des chouhada, le moudjahid a mené une vie faite de sacrifices et de positions nobles. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a presenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons d'arme priant Dieu Tout-Puissant de l'accueillir en Son Vaste Paradis. Le défunt sera inhumé aujourd’hui après la prière du Dohr au cimetière du village Tamouchine à Seddouk.