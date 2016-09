Somalie: la communauté internationale salue le processus électoral

Les partenaires internationaux de la Somalie ont salué dimanche le processus engagé pour les prochaines élections parlementaires et présidentielles, et ont appelé à ce que ce dernier soit transparent et fiable. Dans un communiqué conjoint publié à Mogadiscio, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, le bloc régional de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont déclaré que la mise en oeuvre du processus électoral avait débuté dans de nombreuses parties du pays. "Un maximum d'intégrité technique, d'uniformité et de transparence sont des indicateurs cruciaux pour la crédibilité du processus électoral de 2016", ajoute le communiqué.