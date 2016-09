L’armée libyenne contrôle plusieurs bâtiments dans le pays

Les forces du gouvernement libyen d'union GNA ont annoncé dans la soirée de dimanche avoir repris le contrôle de plusieurs bâtiments dont un hôpital de campagne et une école qui avait été transformée par les extrémistes en atelier où étaient assemblées les voitures piégées, dans un communiqué. La semaine dernière l'Italie a annoncé s'apprêter à envoyer, à la demande du GNA, des militaires en Libye pour gérer et protéger un hôpital de campagne à Misrata, une ville située à mi-chemin entre Syrte et Tripoli. Rome a prévu d'envoyer un total de 300 militaires: 100 médecins et infirmiers et 200 parachutistes pour assurer la sécurité de l'hôpital. Depuis le début de l'opération pour la reprise de Syrte, les combats ont fait plus de 450 morts et quelque 2.500 blessés parmi les forces du GNA.