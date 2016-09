Les producteurs de pétrole "proches" d'un accord

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a assuré dimanche que les producteurs de pétrole, membres ou non de l'Opep, étaient "proches" d'un accord pour stabiliser les prix du brut. "Nous sommes proches d'un accord entre les pays producteurs, membres de l'Opep et non membres de l'Opep", a déclaré M. Maduro en clôture du 17e sommet du mouvement des pays Non-Alignés, dont il assumait la présidence. Il a affirmé s'être entretenu sur le sujet avec ses homologues iranien Hassan Rohani et équatorien Rafael Correa, tous deux membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). "Le président Rohani a fait une déclaration très importante sur la volonté de l'Iran de contribuer de façon nécessaire, juste et partagée à la stabilisation des prix", a rapporté M. Maduro.