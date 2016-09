Les cours du pétrole orientés à la hausse en Asie

Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse, lundi en Asie, à la faveur de la situation confuse en Libye et des déclarations optimistes du Venezuela sur la possibilité d'un accord international pour geler l'offre. Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) se réuniront la semaine prochaine de façon informelle à Alger avec des producteurs non membres du cartel pour discuter de la surabondance actuelle de l'offre qui plombe les prix depuis deux ans, et des moyens de soutenir les cours. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a assuré dimanche, en clôture du 17e sommet du mouvement des pays Non-Alignés, dont il assumait la présidence, que les producteurs de pétrole étaient "proches" d'un accord pour stabiliser les prix du brut.