USA : plusieurs bombes découverts dans un sac à dos

Plusieurs engins explosifs ont été trouvés dimanche soir dans un sac à dos placé dans une poubelle, a annoncé lundi le maire de la ville américaine d'Elizabeth à la chaîne de télévision CNN. Un robot démineur a été employé pour les examiner, et "lorsqu'il a coupé un fil sur l'un des engins, celui-ci a explosé", a expliqué Chris Bollwage, précisant que le sac avait été repéré par deux hommes qui ont vu "des fils et un tuyau" et ont informé les autorités.