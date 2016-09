Bensalah en visite de deux jours en France

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a entamé lundi une visite officielle de deux jours en France, à l'invitation de son homologue français, Gérard Larcher, durant laquelle se tiendra le 1er forum de coopération parlementaire entre le Conseil de la nation et le Sénat français. Cette visite intervient, rappelle-t-on, après celle effectuée en Algérie par le président du Sénat français du 8 au 11 septembre 2015 et suite aux rencontres parlementaires et ministérielles entre les représentants des deux pays, en Algérie et en France. Elle s'inscrit également dans le cadre de l'échange de délégations et de visites, devenu une tradition entre les deux pays qui sont liés par des relations "fortes et diversifiées".