La menace terroriste est "plus préoccupante" au Sahel

La menace terroriste est "plus préoccupante" au niveau de la bande sahélo-sahélienne qui nécessite la poursuite du dialogue et la coopération entre l'Algérie et la France, a indiqué lundi à Paris le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah. "Force est de constater que la menace terroriste est encore plus préoccupante au niveau de la bande sahélo-sahélienne, objet de nos discussions d'aujourd'hui", a-t-il précisé, soulignant que la situation est aggravée par "la prolifération de la criminalité organisée sous toutes ses formes, ainsi que par des actions subversives d'organisations terroristes transnationales visant la déstabilisation aussi bien de cette région, que celles de l'Afrique du Nord et du bassin occidental de la Méditerranée".