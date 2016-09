Syrie: convoi d'aide humanitaire toujours bloqué

Le convoi de l'ONU devant apporter une aide humanitaire pour la population de l'est d'Alep (Syrie) est toujours bloqué à la frontière turco-syrienne, a déploré lundi Stephen O'Brien, responsable de la coordination de l'aide d'urgence de l'ONU (OCHA). "Je suis peiné et déçu qu'un convoi de l'ONU n'a toujours pas pu pénétrer en Syrie et rejoindre l'est d'Alep où quelque 275.000 personnes sont prises au piège sans nourriture, eau, abri ou soins médicaux", a déclaré le responsable de l'ONU. Aucune aide humanitaire n'a été capable d'atteindre l'est d'Alep depuis le début des violences le 7 juillet entre les forces armées du gouvernement syrien et des groupes armés, a ajouté le responsable. "L'aide humanitaire doit rester neutre, impartiale et en dehors de tout agenda politique ou militaire", a ajouté M. O'Brien.