Accidents de la circulation: 8 morts en 24 heures

Huit personnes ont été tuées et 17 autres blessées au cours des dernières 24 heures dans 7 accidents de la circulation survenus au niveau national, indique lundi un communiqué de la Protection civile. La wilaya de Blida déplore l'accident le plus lourd avec 3 personnes décédées et une autre blessée, suite au dérapage d'un véhicule léger, survenu dans la commune de Mouzaia.